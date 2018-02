Turchia, scarcerato il corrispondente del tedesco Die Welt

Venerdì 16 Febbraio 2018, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 13:17

Il corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt in Turchia, Deniz Yucel, è stato liberato. Lo ha confermato il ministero degli Esteri tedesco. Il giornalista era stato incarcerato un anno fa con l'accusa di terrorismo, ma non era stato ancora formalizzato un rinvio a giudizio. Ieri il primo ministro turco, Binali Yildirim, aveva incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a Berlino e il caso Yucel era stato affrontato nel coro dei colloqui tra i due capi di governo.La sua scarcerazione è stata ordinata dai giudici, ma al momento Yucel non risulta ancora liberato. La notizia viene confermata su Twitter anche dalla moglie, che il giornalista ha sposato durante la detenzione. Il suo caso aveva provocato forti tensioni tra Ankara e Berlino. Il presidente Recep Tayyip Erdogan lo aveva accusato pubblicamente di essere un «agente» tedesco.La decisione del rilascio giunge all'indomani dell'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier turco Binali Yildirim, in cui quest'ultimo aveva auspicato di «normalizzare le relazioni» bilaterali. Lo stesso Yildirim aveva detto in un'intervista rilasciata prima del colloquio con Merkel di «sperare» che Yucel fosse rilasciato presto e aspettarsi «sviluppi a breve».