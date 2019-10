Siria, l'ambasciatore turco Esenli: «Difendiamo la Ue dai terroristi, scioccati dalla posizione italiana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 12 Ottobre 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stiamo difendendo le nostre frontiere, ma anche quelle della Nato e della Ue», e «vogliamo ricordare questi aspetti a tutti i nostri alleati». Il giorno dopo aver ricevuto la convocazione da parte del governo italiano, l'ambasciatore turco Murat Salim Esenli spiega in una conferenza stampa a Roma le ragioni dell'intervento dell'esercito di Ankara in Siria. E lo fa con un discorso a tratti anche duro. «Siamo scioccati e delusi dalle dichiarazioni del governo italiano - prosegue - perché non...