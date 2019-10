Curdo si dà fuoco nel cortile dell'UNHCR. Trasportato in elicottero all'ospedale

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) October 23, 2019

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi inizia ufficialmente la tregua di 150 ore nel nord della Siria , ma il conflitto tra Turchia e il popolo curdo continua a fare vittime. Un uomo curdo siriano, residente in Germania, si è immolato alla causa dandosi fuoco oggi nel cortile interno dell'Organizzazione Mondiale per i Rifugiati dell'ONU, l', a Ginevra . I mezzi di soccorso intervenuti sul posto hanno trasferito il ferito, 30 anni, in elicottero a Losanna al, ospedale specializzato per grandi ustionati. Lo si legge sui siti elvetici.L'uomo, rivela il quotidiano 20 Minutes, nato nel 1998, dopo aver raggiunto il cortile della sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati si è cosparso di benzina prima di darsi fuoco. I soccorritori intervenuti sul posto sono riusciti a mantenerlo in vita. I residenti hanno sentito delle urla intorno alle 7.40 e molti hanno assistito alla scena. La polizia ha reso noto che diverse persone sono in stato di shock.