Arrivati in Turchia gli alloggi della Nato: ospiteranno quattromila senzatetto

E' arrivato in Turchia il primo blocco di alloggi temporanei messo a disposizione dalla Nato per ospitare gli abitanti delle aree colpite dal terremoto: una volta completato il trasferimento (è prevista una seconda spedizione) saranno ospitate 4000 persone.

L'operazione è stata gestita dal Allied Joint Force Command di Napoli

Gli alloggii temporaneo sono utilizzati dalla Nato per le sue operazioni ed esercitazioni e vengono normalmente schierato in 90 giorni mentre in questa occasione sono stati spediti via mare dal porto di Taranto in poch igiorni per far fronte alla richiesta lo scorso 9 febbraio della Turchia.

L'ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell'Allied Joint Force Command Naples ha incontrato in nTurchia il pesronale Nato incaricato di allestire il campo e sovrintendere all'arrivo di una nave con centinaia dei container.

“La giornata di oggi segna una pietra miliare significativa nella consegna di alloggi temporanei della NATO per le persone colpite dal terremoti in Turchia. La NATO ha lavorato instancabilmente per accelerare la fornitura di questa capacità", ha detto l'ammiraglio Münsch.