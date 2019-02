Venerdì 1 Febbraio 2019, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai 15 ai 50mila dollari per nascere negli Stati Uniti.Tre persone arrestate con un capo d’imputazione destinato a fare giurisprudenza: “turismo delle nascite”, appunto.Succede in California ed è formalmente la prima volta che un’accusa di questo tipo venga iscritta presso una corte federale americana.Un fenomeno già noto alle autorità che, tuttavia, forti di un atteggiamento più severo dell’amministrazione Trump, decidono di passare all’azione.Un meccanismo paradossalmente molto semplice: compagnie collegate a clienti cinesi che offrono sul web veri e propri “pacchetti maternità”. Hotel, appartamenti, strutture attrezzate in tutto e per tutto per accogliere le future mamme affinché diano alla luce i loro eredi sul suolo americano. Circostanza che di per sé, grazie allo jus soli, garantisce ai neonati la cittadinanza a stelle e strisce.Una pratica sulla soglia dell’illegalità accompagnata da tanto di spot: «la nazionalità più affascinante», «una migliore qualità dell’aria» (l’inquinamento è uno dei problemi più sentiti in Cina), «educazione gratuita fino al liceo», «corsie preferenziali per il lavoro nelle realtà governative», «una situazione politica più stabile» e «benefici assistenziali vari».La prospettiva, in buona sostanza, di una vita migliore.Con tanto di suggerimento rivolto alle clienti di indossare «abiti comodi» per celare la loro condizione di donne incinte.Un sistema, insomma, cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America dichiara apertamente guerra. Un intero impianto bollato come fraudolento: «truffa, riciclaggio internazionale di denaro sporco» e addirittura «furto d’identità» per tutta una serie di irregolarità negli atti di trascrizione.Al romanzo delle tormentate relazioni tra Washington e Pechino, dunque, si aggiunge un capitolo nuovo, destinato a produrre ulteriori strascichi di tensione.