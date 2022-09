Turista francese inghiottito da un'onda mentre passeggia con una donna in riva al mare

Un turista di nazionalità francese di 31 anni è scomparso, «dopo essere stato trascinato con molta probabilità da un'onda mentre camminava con una donna su Praia do Norte, una spiaggia non sorvegliata, nel comune di Nazaré» che si trova nel distretto di Leiria, in Portogallo, come riporta la stampa locale.

Dopo una segnalazione al Centro di Coordinamento Ricerca e Soccorso Marittimo di Lisbona, di una persona a rischio di annegamento, sono state attivate delle risorse per avviare le ricerche del disperso. I mezzi di soccorso hanno, poi, rilevato che due persone erano state trascinate da un'onda, e una delle vittime è stata salvata con il supporto delle persone che si trovavano sul posto, ed è stata poi assistita dai Vigili del Fuoco Volontari di Nazaré. Per alcune ore, invece, sono state sospese le ricerche dell'uomo, che risulta ancora disperso.

Alle ricerche, che sono state riattivate, partecipa anche un aereo dell'aeronautica portoghese, mentre al momento è stato attivato l'Ufficio di Psicologia della Polizia Marittima, che sta fornendo supporto alle famiglie delle persone coinvolte nell'incidente.