Turista muore di overdose sul volo per Ibiza: «Troppa cocaina». Testimoni sotto choc

Lunedì 10 Settembre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 17:38

Un turista morto, testimoni sotto choc , e un atterraggio di emergenza che si è rivelato inutile: terribile quanto accaduto su un volo della compagniache partiva daed era diretto a, che è dovuto invece atterrare all’aeroporto diper via di quanto accaduto a bordo.Un giovane turista britannico, 30 anni, durante il viaggio ha mostrato i sintomi di una overdose di droga:che ha raccontato di come l’uomo abbia iniziato ad avere forti tremori sul suo sedile. In pochi minuti l’equipaggio è intervenuto per soccorrerlo, con defibrillatore e maschera di ossigeno.Il dramma è avvenuto sabato sera: sempre secondo i testimoni, l’uomo aveva poco prima usato più volte la toilette dell’aereo. Dopo che la toilette è stata chiusa dagli inservienti, il trentenne avrebbe versato il contenuto di una bustina in un drink: successivamente, i terribili sintomi, i soccorsi, l’atterraggio di emergenza rivelatosi inutile e la morte del turista.