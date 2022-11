Turista irrispettosa sale su una piramide Maya (ma è vietato): aggredita e insultata dalla folla

La piramide Maya di Kukulkan è patrimonio dell'Unesco dal 1988 e, più recentemente, è stata inserita nelle "Nuove sette meraviglie del mondo". Un tempio imponente, che ha reso il sito di Chichén Itzá, in Messico, una gettonatissima meta turistica. Non tutti, però, sanno come comportarsi di fronte a certe meraviglie della storia. Lunedì scorso una turista ha infatti deciso di scalare i gradoni della piramide, salendo fin sulla cima dell'antico tempio mesoamericano. La donna - di cui non sono state rese note le generalità - ha violato il regolamento del sito archeologico: è infatti severamente vietato salire sulla struttura.

“Paziente fantasma” entra in ospedale: il video delle telecamere di sicurezza. «Vicenda sotto inchiesta»

Messico, turista sale su piramide Maya: il video choc

Immediatamente sono intervenute le guardie, che hanno fatto scendere l'irrispettosa turista. Ma la reazione più forte è arrivata dalla folla presente intorno alla piramide, che ha cominciato a prendersela con la donna. Come testimoniato da numerosi video condivisi sui social, i presenti hanno provato a farsi giustizia da soli con la protagonista della bravata. La donna, fra l'altro, prima di scendere dalla piramide ha mostrato un atteggiamento di sfida nei confronti di chi le intimava di andare via, scatenando le ire della gente.

Come se non bastasse, alcune persone hanno cercato di aggredire fisicamente la turista. Mentre veniva portata via, delle donne le hanno tirato i capelli. Altri l'hanno bagnata lanciandole dell'acqua. «Ecco perché non si manca di rispetto alle storiche piramidi Maya», scrive un utente su TikTok. E così, la gita a Chichén Itzá dell'irrispettosa turista è finita nel peggiore dei modi.