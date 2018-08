Turista cade dal bananone e scompare in mare: si teme il peggio

Scomparso a 17 anni giovedì: ritrovato il corpo di Koen, turista olandese

Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava facendo il giro di un lago, a bordo di un'imbarcazione gonfiabile, dove sedeva accanto ad altre tre persone, quando èed ènel nulla. Sono ore d'ansia e di interminabili ricerche, quelle per rintracciare uninglese che si trovava insieme ad alcuni connazionali inper una vacanza.era giunto in Portogallo per un'eccitante vacanza all'insegna della natura e dell'avventura. Giunto presso il, a un'ora di auto da Portimao, località turistica nella regione dell'Algarve, una meta molto gettonata dai visitatori di tutto il mondo, appassionati soprattutto di pesca e sport acquatici.Il turista britannico, che si trovava insieme ad altri nove connazionali, nel pomeriggio di lunedì scorso aveva deciso di salire su un 'bananone' trainato da un'imbarcazione più grande, a bordo della quale si trovavano sei persone. Per cause ancora da chiarire, tutti gli occupanti del gonfiabile sono stati: tutti sono riusciti a risalire, tranne Richard. Leproseguono, ma si teme ormai il peggio per il turista. Anche il ministero degli Esteri britannico, il Foreign Office, ha reso noto di essersi attivato per le ricerche in collaborazione con le autorità portoghesi. Anche l'imprenditore inglese, attivo nel settore immobiliare e in quello turistico in Portogallo, sta collaborando alle ricerche: Richard era proprio suo ospite. «Ringrazio le autorità portoghesi e quelle britanniche per gli sforzi che stanno mettendo nelle ricerche» - si legge in un comunicato dell'imprenditore - «Siamo sotto choc, ma vogliamo sapere cosa è successo. Siamo vicini alla famiglia Chapelow e chiediamo di rispettare il nostro dolore».