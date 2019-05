Turiste uccise in Marocco, un 25enne confessa: «Sono pentito». Furono stuprate e decapitate

LEGGI ANCHE

La morte delle due turiste scandinave , stuprate e decapitate in Marocco , potrebbe presto avere giustizia:norvegese, e, danese, furono trovate morte il 17 dicembre scorso, e il processo, aperto il 2 maggio ha visto un ennesimo rinvio, il terzo, al 13 giugno. Tra gli imputati 24 persone, di cui 23 marocchini e un uomo con doppia nazionalità svizzera e spagnola.I 24 imputati sono accusati di omicidio premeditato e costituzione di gruppo terrorista: la novità del giorno sarebbero le dichiarazioni rese da uno dei quattro principali accusati, il capo del gruppo, 25 anni, che si sarebbe dichiarato colpevole e pentito di quanto fatto, secondo quanto reso noto dal procuratore Abdellatif Ouahbi. Il processo, sottolinea l'emittente tv marocchina 2M, è in corso nella città di Salé, vicino a Rabat.Gli altri due principali indiziati sono, 27 anni, e, 33. Alcuni degli imputati avevano girato un video con il loro giuramento di, poco prima del ritrovamento dei corpi delle due giovani turiste lo scorso 17 dicembre: le due ragazze furonomentre erano impegnate in un trekking sui monti dell'Atlante, una fine orribile che sconvolse tutta l'Europa.