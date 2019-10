In vacanza in Canada sconfinano per sbaglio negli Usa: arrestati papà, mamma e bimbo di 3 mesi

Una famiglia di turisti britannici, padre, madre e un bimbo di tre mesi, è detenuta in un centro di detenzione di immigrati in Pennsylvania dopo essere stati arrestati per aver sconfinato, per errore, dal Canada dove erano in vacanza. Lo rivela la Bbc che riporta la denuncia dell'avvocato di David ed Elaine Connors che affermano di star vivendo «l'esperienza più terrorizzante della loro vita» e che il loro bambino «è traumatizzato» per il trattamento ricevuto. Secondo la ricostruzione fornita dal legale della coppia, i Connors lo scorso tre ottobre stavano guidando in una zona intorno a Vancouver quando, per evitare un animale che bloccava la strada principale, hanno preso una strada sterrata che, accidentalmente, gli ha fatto attraversare il confine. Fermati dalla polizia, sono stati informati di essere entrati nello stato di Washington, e quindi negli Usa, in modo illegale e quindi sono stati arrestati. Da allora è iniziata la loro odissea: la famiglia è stata inizialmente separata, e poi il 5 ottobre i Connors sono stati trasferiti all'aeroporto, facendo sperare loro che venissero espulsi in Canada o nel Regno Unito.

Ma non è stato così

, ha detto Eileen Connors nella dichiarazione giurata affidata agli avvocati, spiegando che sono stati trasferiti dall'altro capo degli Stati Uniti in Pennsylvania, al Berks Family Residential Center.

Saremo traumatizzati per il resto delle nostre vite per quello che il governo degli Stati Uniti ci ha fatto

aggiunge la giovane madre affermando che non le è stato possibile per tre giorni avere il latte il polvere per il figlio e che sono stati costretti a vivere in condizioni igieniche precarie.

Siamo trattati da criminali, privati dei nostri diritti, e ci hanno mentito

, conclude la dichiarazione che fa parte della denuncia presentata dall'avvocato della famiglia all'ispettore generale del dipartimento di Sicurezza Interna. Il portavoce dell'Ice, l'ormai temutissima polizia anti-immigrazione, ha negato alla Bbc ogni maltrattamento, affermando che la struttura della Pennsylvania »assicura un ambiente sicuro ed umano per le famiglie mentre procede il loro processo per immigrazione

.

Martedì 15 Ottobre 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 11:43

