Twitter, violati i profili di Obama, Bezos e Gates: è stato un hacker di 17 anni con due complici

Un teenager della Florida è stato arrestato dall'Fbi perchè ritenuto la mente del maxi attacco hacker che giorni fa ha violato gli account degli uomini più ricchi del mondo: Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Michael Bloomberg.

Manomessi anche quelli di Barack Obama e di Joe Biden, e di star dello spettacolo e dello sport come Kim Kardashian, Kanye West e Floyd Mayweather. Lo scopo dei pirati informatici - altre due le persone incriminate - era una truffa sui Bitcoin, e non avevano risparmiato nemmeno gli account di Apple e Uber. Su Graham Ivan Clark (nella foto, in basso), 17 anni, pesano ora ben 30 capi di accusa, ed è stato incriminato come una persona maggiorenne.

Ultimo aggiornamento: 12:05

