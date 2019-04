Samantha prenota Uber, ma sale sull’auto sbagliata: studentessa trovata morta a 21 anni

Lunedì 1 Aprile 2019, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva prenotato unr, ma sale sull'auto sbagliata e viene uccisa. Samantha Josephson studentessa di Scienze Politiche di 21 anni di Columbia, Carolina del Sud, Stati Uniti, è statain una campagna dopo aver trascorso una serata insieme ai suoi amici.La ragazza per tornare a casa ha prenotato un Uber. Samantha è salita su una Chevrolet Impala ignara che proprio lì avrebbe trovato la morte. Da quel momento si sono perse le tracce della ragazza, i due amici con cui era uscita la sera prima hanno lanciato l'allarme, insospettiti dal fatto che la giovane non fosse tornata a casa la mattina seguente. Le ricerche hanno portato a una campagna dove la 21enne è stata trovata cadavere con diverse ferite al collo, alla testa e al busto.Poco dopo gli agenti di polizia hanno fermato un 24enne, Nathaniel David Rowland, come riporta anche Usa Today , arrestandolo come responsabile del delitto. Ad incastrarlo sono state le sue tracce di sangue trovate sul cadavere della vittima. Non sono però ancora note le cause che possano aver portato al delitto.