Ubriaco fa una strage e uccide otto persone, arrestata la barista che gli ha servito da bere

Mercoledì 8 Maggio 2019, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 10:20

Unadi 27 anni è statacon l'accusa di aver favorito una, servendoall', un suo conoscente, per tutta la serata. La donna, ora, rischia di essere imputata per aver agito con negligenza nel servire una persona instabile e afflitta dalla dipendenza dall'alcol.È questa l'incredibile vicenda di, che si ritrova nei guai con la giustizia a quasi due anni di distanza dalla strage del settembre 2017, avvenuta a, in Texas, e compiuta dal 32enne. Per la legge del, infatti, la negligenza della barista potrebbe costarle fino a un anno di carcere e una multa di 500 dollari. Lo spiega l'Independent , che ricorda anche ciò che era accaduto quella sera:, depresso e affetto dalla dipendenza dall'alcol dopo aver perso il lavoro e dopo la fine del matrimonio, era entrato nel bar dove lavorava, che conosceva sia l'uomo, sia la ex moglie,. Dopo aver lasciato il locale, visibilmente ubriaco e dopo aver delirato di «dover fare qualcosa di grosso»,aveva deciso di recarsi nella casa dove l'ex moglie si trovava con alcuni amici per vedere una partita di football e qui aveva aperto il fuoco, uccidendo otto persone tra cui Meredith. Dopo la strage, la polizia era riuscita a neutralizzare il 32enne, uccidendolo durante la fuga.A distanza di due anni dal peggior massacro della storia della città di Plano, le conseguenze giudiziarie non si fermano. Ora, che conosceva l'uomo ed era ben consapevole delle sue condizioni, rischia di essere processata. A pesare, sulle accuse che le vengono mosse, ci sono alcuni sms scambiati col principale, il proprietario del bar, in cui la donna aveva chiesto cosa fare con quel cliente visibilmente alterato e che stava dando segni di squilibrio. Sembra infatti che la barista volesse chiamare la polizia, ma il suo capo glielo aveva sconsigliato. Alla fine, nei drammatici minuti della strage, la ragazza, che aveva un brutto presentimento, aveva deciso di allertare la polizia, ma era ormai troppo tardi per salvare Meredith e i suoi sette amici.La severissima legge in questione, che quasi mai viene applicata, potrebbe rappresentare un capo d'accusa pesante nei confronti di: secondo i legali delle famiglie delle vittime, infatti, la barista sapeva che quella persona era pericolosa e assolutamente priva di lucidità, ma ha continuato a somministrare alcol per tutta la serata.