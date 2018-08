Uccide la figlia di 7 anni e poi si ammazza, da mesi la mamma chiedeva l'affido esclusivo

Martedì 7 Agosto 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 08:45

Da mesi la madre chiedeva al giudice di avere la pienai, ma non l'ha ottenuta e purtroppo la storia si è conclusa in tragedia. Kayden Mancuso di appenaè statada suo, Jeffrey nella casa in Pennsylvania dove viveva l'uomo, definito violento e psicopatico.A scoprire il corpo della bambina è stato il patrigno che era andato a casa del padre per riprendere la bimba che non era stata portata a casa all'orario concordato. L'uomo ha trovato il cadavere della piccola in salotto con al collo una busta di plastica. Il padre ha prima soffocato la figlia e poi si è tolto la vita, da tempo gli era stata diagnosticata una forte depressione che lo portava ad avere anche atteggiamenti violenti, motivo per cui l'ex moglie non si fidava a lasciarlo solo con i figli.Come riporta il Daily Mail , l'uomo era stato denunciato per i numerosi atti di violenza, erano stati ristretti gli incontri con la bambina, ma non annullati, visto che il giudice aveva reputato la piccola felice della presenza del papà. Purtroppo però i sospetti della madre della piccola sono stati confermati e ora la donna chiede che venga fatta giustizia e si domanda come mai il suo appello, con denunce e perizie psichiatriche alla mano, non è stato raccolto da nessun magistrato.