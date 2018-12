Litiga con l'ex marito e spara alla figlia 14enne che stava chiamando i soccorsi

Una donna dello stato di Washington è accusata di aver sparato e ucciso la figlia quattordicenne mentre l'adolescente cercava disperatamente di chiamare il 911 durante una lite familiare tra i suoi genitori. Svetlana Laurel, 52 anni, del Kent è stata arrestata e accusata della morte della quattordicenne Natalie Gulizia. Natalie ha chiamato il 911 martedì sera per segnalare una lit edomestica tra sua madre e suo padre e per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Ma mentre era al telefono con i servizi di emergenza, è stata uccisa presumibilmente dalla mamma che le ha sparato alla testa in un momento di follia.

I genitori di Natalie sono divorziati e la mamma aveva perso la custodia dei suoi due figli. La sera della tragedia era andata a casa dell'ex marito ma aveva trovato solo il figlio dodicenne ad aprirle la porta. Quanto marito e figlia sono rientrati a casa hanno trovato la donna con in mano un taser che minacciava di usarlo contro l'ex e il figlio. La ragazza sarebbe salita al piano di sopra e avrebbe chiamato il 911.

Quando la madre ha scoperto che stava chiamando il 911, le ha sparato

David Leibman del dipartimento di polizia di Renton.

