Russia, madre uccide il figlio 42enne e lo taglia in 70 pezzi con una sega elettrica

Domenica 30 Dicembre 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 18:22

Lo ha ucciso con un colpo alla nuca. Poi, vista la mole della vittima, ha deciso di tagliare il cadavere a fette con una sega elettrica. Voleva far sparire i resti del figlio, per cui li ha accuratamente raccolti in diversi sacchi di plastica e li ha nascosti nei cassonetti attorno alla sua casa. Così una donna russa, Lyudmila R., 63 anni, ha ammazzato il figlio di 42, accanendosi subito dopo sul corpo e riducendolo in 70 pezzi.A scatenare la furia della donna, secondo il quotidiano britannico The Sun, sono state tutte le violenze subite da quando il figlio (dopo la separazione dalla moglie) era ritornato a vivere a casa. Tante le denunce negli ultimi mesi presentate alla polizia di Khabarovsk (una cittadina della Russia sud-orientale): aggressioni, tentato stupro, botte. Tutto questo ha innescato la miccia nella donna che dopo l’ultima lite non ci ha visto più: ha preso un grosso ferro e lo ha colpito con forza alla testa uccidendolo.A quel punto, non sapendo come disfarsi del corpo, lo ha tagliato in settanta parti nascondendoli nei sacchi neri della spazzatura e gettandoli nei cassonetti dell’immondizia. «Non ho pianto e non mi è uscita nemmeno una lacrima - ha raccontato la donna ancora sotto choc - ha tentato persino di violentarmi, mi picchiava in continuazione». A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa che hanno avvertito un odore nauseabondo. Ma la donna ha tentato di spiegare che si trattava «di un orso che ha cacciato mio fratello e mio figlio ha portato a casa».Ma non ha convinto nessuno. Ma quando gli agenti hanno chiesto di parlare con il figlio è scoppiata in lacrime e ha confessato: «L’ho ucciso». Dopo l’arresto è finita sul banco degli imputati. E qui il colpo di scena. La corte dopo aver ricostruito la vicenda ha condannato la donna a 27 mesi di arresti domiciliari. Niente carcere dunque.