Uccide il figlioletto di un anno con 21 coltellate: «Non smetteva di piangere»

Ha ucciso il figlioletto perché non smetteva di piangere. Una giovane mamma è stata arrestata. Il piccolo aveva un anno appena e, come riporta il Mirror, sarebbe stato colpito dalla furia cieca della donna con più di 20 coltellate. Il delitto, si legge sul tabloid britannico che cita i media locali, si è consumato in una casa nel centro sud della Russia. Si chiamava Kirill il bambino e, stando a quanto emerso finora, Maria Sinitskaya, questo il nome della madre, 21 anni, l’avrebbe ammazzato in un momento di forte crisi con il marito, il 26enne Dmitry Sinitsky.



Maria è accusata di aver usato quattro coltelli diversi per colpire il piccolo. Il bimbo piangeva disperato e lei non riusciva a calmarlo. Una situazione, questa, che avrebbe fatto scattare la furia della 21enne, che avrebbe quindi preso una serie di coltelli da cucina e avrebbe iniziato a pugnalarlo. Il piccolo Kirill è stato colpito decine di volte, al collo e allo stomaco. Fino alla morte.

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 17:31

