Le offrono 9 milioni per uccidere l'amica, lei commette l'omicidio (ma non riceve i soldi): l'offerta choc da uno sconosciuto online

Sembra la trama di un film dell'orrore, ma è accaduto tutto per davvero: Denali Brehmer, 22 anni residente ad Anchorage, in Alaska (Usa), ha ammesso di aver assassinato la sua migliore amica, la 19enne Cynthia Hoffman, in cambio di un'offerta da 9 milioni di dollari recapitata da un adescatore conosciuto online che si spacciava da milionario residente nello Stato dell'Indiana.

Lo ha comunicato tramite una nota il Dipartimento di Giustizia dell'Alaska, lo scorso 15 febbraio: Il giudice della Corte Superiore di Anchorage, Andrew Peterson, ha accettato la dichiarazione di colpevolezza resa dalla giovane. Brehemer rischia adesso una condanna dai 30 ai 99 anni di carcere. La sentenza definitiva del processo è attesa entro il prossimo mese di agosto.

Uccide la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni di dollari per le immagini dell'omicidio

I fatti contestati risalgono al 2019. Brehmer, allora 18enne, era stata convinta da un certo "Tyler" - questo il nome utilizzato dall'adescatore conosciuto online - a commettere l'omicidio: avrebbe dovuto rapire e uccidere una persona, in cambio di 9 milioni di dollari. Per ottenere il pagamento della somma, doveva documentare il crimine con foto e video.

Stuzzicata dalla proposta, il 2 giugno 2019 Brehmer attirava l'amica e coetanea Cynthia Hoffman in una trappola, convincendola a partecipare a un'escursione alla cascata Thunderbird, tra i Monti Chugach. Una gita da cui non avrebbe più fatto ritorno.

Una volta giunte in un luogo isolato, Hoffman veniva quindi legata mani e piedi con del nastro adesivo da Brehmer e dai suoi due complici - Caleb Leyland e Kayden McIntosh, di 23 e 19 anni - prima di venire uccisa con un colpo di pistola alla nuca. Il gruppo aveva poi inviato al "milionario" foto e video della vittima su Snapchat.

Dopo l'esecuzione, il gruppo aveva poi cercato di sbarazzarsi del cadavere della 18enne gettandolo nel fiume. Quel giorno Hoffmann avrebbe dovuto ricevere dei soldi da parte del papà, Timothy Hoffmann, per fare shopping con alcuni amici: non si sarebbe mai presentata a quell'appuntamento.

19-year-old Cynthia Hoffman was last seen @ the Polar Bear Playground @ Russian Jack Springs Park in Anchorage, Alaska on Sunday @ 4:40PM. She is developmentally disabled & has the mind of a 12-year-old. Contact Anchorage PD @ 907-786-8900 with any info about her disappearance. pic.twitter.com/RDGebGcZpM

— Missing Persons Planet (@Home4theMissing) June 5, 2019