Uccide la moglie incinta mentre fanno sesso, poi confessa: «Non volevo avere altri figli»

perchéMarcelo Araújo, 21 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Francine dos Santos, di 22 anni, perché non aveva voglia di avere un altro figlio. La coppia aveva già due bambini e la giovane aspettava il terzo figlio, una gravidanza non desiderata dal marito che ha ucciso la 22enne.Araújo ha ammesso di essersi sentito pressato dall'impegno della famiglia, si sentiva troppo giovane per avere tutte quelle responsabilità e l'impegno economico con tre figli sarebbe stato ancora più grande. Mentre facevano sesso l'ha colsì colpita con un rasoio, fingendo poi un tentato suicidio. Dopo la scoperta della terza gravidanza le cose tra i due sono iniziate ad andare male: la donna voleva tenere il bambino, mentre il marito avrebbe preferito che abortisse.Sembrava che tutto fosse chiarito nel corso dei mesi, fino a quando la 22enne non è morta. In ospedale i medici hanno capito che il tipo di ferite che avevano ucciso la donna non poteva essersele provocata da sola e sono scattate delle indagini. La polizia, come riporta il Sun, ha arrestato il marito che inizialmente ha negato ogni colpa, fino poi a confessare tutto.