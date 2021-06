«Mia moglie strangolata dai ladri»: ma lo smartwatch lo sbugiarda

Un pilota di elicottero greco è stato accusato di omicidio dopo aver ammesso di aver ucciso sua moglie all'inizio di maggio. Prima della sua confessione, per più di un mese ha sostenuto che la donna era stata uccisa durante una violenta rapina nella sua casa di Glyka Nera, alla periferia di Atene, ed è apparso persino sulla televisione nazionale per raccontare la sua versione di quanto accaduto il giorno del delitto, secondo quanto riportano i media locali.

Caroline Crouch, una donna britannica di 20 anni cresciuta in Grecia, è stata trovata senza vita nella sua camera da letto l'11 maggio dopo che suo marito, Babis Anagnostopoulos, 33 anni, ha chiamato la polizia. L'uomo ha raccontato agli agenti che Crouch era stata strangolata da alcuni ladri stranieri che avevano fatto irruzione nella loro proprietà, li avevano legati e minacciati di uccidere la loro bambina, dopo di che sono fuggiti con 15.000 euro in contanti.

«Non posso descriverlo. […] Spero che questo non accada a nessun altro», aveva raccontato in seguito Anagnostopoulos alla televisione nazionale, aggiungendo di aver pregato i ladri di non fare del male alla sua famiglia.

La polizia ha offerto anche una ricompensa di 300.000 euro per ricevere informazioni che consentissero di risalire al luogo in cui si trovavano gli assalitori, e nei primi giorni delle indagini un georgiano è stato arrestato con l'accusa di essere collegato al caso, secondo quanto riferito dalla BBC.

Tuttavia, subito dopo gli agenti sono riusciti a stabilire che Anagnostopoulos aveva inventato la storia della rapina e che era lui stesso era il responsabile della morte della moglie. Questo giovedì, l'uomo ha ammesso di aver soffocato Crouch durante una lite in cui la donna aveva minacciato di lasciarlo e di portare via con sé la figlia.

Secondo gli investigatori, dopo aver ucciso Crouch, Anagnostopoulos ha passato ore a simulare la scena di una rapina. Ha persino messo la bambina accanto alla madre morta, ha annegato il cane di famiglia e appeso il suo corpo alla ringhiera di una scala, per incolpare gli assalitori della morte dell'animale, secondo quanto riportato dal quotidiano Proto Thema.

Il caso è stato risolto grazie a dei dispositivi tecnologici. Infatti, lo smartwatch di Crouch ha mostrato che il suo cuore aveva smesso di battere ore prima che si verificasse il presunto furto. Inoltre, i dati del telefono di Anagnostopoulos hanno indicato che durante la notte del crimine l'uomo si muoveva per casa, contraddicendo le sue affermazioni secondo cui era stato legato dai ladri.

Il pilota è stato arrestato dopo aver partecipato a un evento commemorativo per la sua defunta moglie. L'uomo ha confessato dopo otto ore di interrogatorio e, secondo i suoi avvocati, ha espresso rimorso per la sua condotta. Oltre all'omicidio volontario, Anagnostopoulos è stato accusato di maltrattamento di animali.

Il caso di Caroline Crouch ha scioccato la Grecia ed è stato oggetto di un intenso dibattito pubblico sia all'interno che all'esterno del paese. Giovedì, la televisione nazionale ha interrotto la copertura di Euro 2020 per fornire i dettagli della confessione di Anagnostopoulos, secondo quanto riportato dalla BBC.