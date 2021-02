Ladro spara alla nonna in casa: nipotino di 12 anni apre il fuoco e lo uccide

Un ragazzino di soli 12 anni ha sparato a un ladro introdottosi in casa per rubare denaro a sua nonna. È successo a Goldsboro, in North Carolina (Usa), intorno all'una di notte di sabato. Due rapinatori hanno fatto irruzione nella casa della 63enne Linda Ellis, sparandole a una gamba, nel tentativo di estorcerle del denaro. Il nipote della vittima della rapina, una ragazzo di 12 anni, ha sparato a uno dei due rapinatori costringendoli a fuggire. Il ferito, un 19enne di nome Khalil Herring, è stato ritrovato a pochi isolati di distanza ormai esanime ed è morto alcune ore dopo in ospedale per le ferite riportate.

APPROFONDIMENTI TORINO Papà uccide il figlio e si suicida: «Ha aspettato che... SUD CAROLINA Bambino di tre anni si spara in testa in un appartamento pieno di... SOUTH CAROLINA Papà spara accidentalmente al figlio di 9 anni e lo uccide...

North Carolina boy, 12, opens fire and kills a home intruder, 19, who shot his 73-year-old grandmother in the leg https://t.co/YWN6Nm4Dl3 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 14, 2021

La donna è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero buone. Dell'altro rapinatore, invece, si sono perse le tracce. La polizia locale fa sapere di star indagando sul caso, ma di non aver aperto nessun procedimento contro il 12enne che avrebbe agito per «legittima difesa». Del ragazzino non sono state rese note le generalità, ma il suo gesto è stato accolto come «eroico» nella comunità di Goldsboro, dove la nonna Linda Erris è molto conosciuta e benvoluta da tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA