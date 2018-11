Usa, prese a pugni la moglie riducendola in fin di vita: rimesso in libertà, la uccide a coltellate 4 anni dopo

Lunedì 19 Novembre 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 19:50

L'ha uccisa a coltellate senza pietà, accanendosi su di lei con una ferocia inaudita, come aveva già fatto quattro anni prima riducendola in fin di vita: stavolta, però, l'ex giudice ed ex senatore dell'Ohio Lance Mason è andato fino in fondo, ponendo fine ai giorni dell'ex moglie Aisha Fraser Mason, colpevole ai suoi occhi di non averlo perdonato dopo l'aggressione del 2014 e di aver chiesto, subito dopo, il divorzio, ottenendo inoltre un risarcimento di 150mila dollari per le gravissime lesioni subite che la costrinsero a un intervento di ricostruzione chirurgica del volto. Sabato mattina alle 9.30 la polizia lo ha accerchiato subito dopo l'omicidio mentre era ancora nella casa di Aisha, a Shaker Heights, nell'Ohio: lui ha tentato una breve fuga, ma dopo una violenta colluttazione è stato subito bloccato e sbattuto in carcere. Stavolta è certo che non se la caverà a buon mercato come accadde quattro anni fa, quando fu condannato a due anni ma, tra lettere di accorato pentimento e buona condotta, riuscì a tornare in libertà dopo appena nove mesi.Lance Mason era da tempo un "ex" in tanti ambiti: ex giudice, ex senatore, ex marito. E un motivo c'è: la sua indole, pian piano venuta alla luce nei vari aspetti della sua vita, non era delle più pacifiche se è vero che in casa sua, dopo le violenze sulla moglie del 2014, furono trovati due fucili semiautomatici, due fucili da caccia, due pistole, munizioni di ogni tipo, una spada, quattro bombolette di bombe fumogene, un giubbotto antiproiettile e un coltello Jaguar.L'aggressione alla moglie avvenne durante un viaggio in macchina, davanti alle loro figlie sedute nei sedili posteriori: Lance colpì Aisha con una ventina di violentissimi cazzotti assestati su tutto il corpo, molti dei quali in faccia, le strinse il collo per soffocarla, le sbatté la testa cinque volte sul cruscotto dell'auto fracassandole la cavità orbitale, costringendola in seguito a un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva del viso. Aisha riuscì a chiamare la polizia durante il pestaggio, lui fuggì ma in giornata si arrese agli agenti che lo braccavano, dichiarandosi colpevole. Condannato a due anni, uscì dal carcere dopo solo nove mesi e trovò subito qualcuno disposta ad aiutarlo dopo essere stato escluso per legge dal ruolo di giudice dopo quella vicenda: il sindaco di Cleveland, infatti, lo assunse con un ruolo da dirigente per lo sviluppo economico. Una fiducia mal risposta.Il procuratore disse all'epoca che Mason era un esempio di come a volte "le persone buone prendano decisioni sbagliate", sostenendo che l'ex giudice non aveva un passato di violenze e "non aveva il desiderio di ferire nessuno". Si sbagliava clamorosamente. Nonostante Mason abbia chiesto mille volte scusa a tutti, in primis alla moglie alla quale scrisse una lettera strappalacrime chiedendo perdono, la sua indole era evidentemente incline alla violenza e agli sfoghi di rabbia incontrollabili, come ha dimostrato adesso, a quattro anni di distanza, uccidendo la madre delle sue figlie e rivelandosi indegno di tutta la fiducia che gli era stata accordata da chi aveva valutato quella sua violenza del passato come un disgraziato episodio. Un errore di sottovalutazione che è costato la vita ad Aisha, insegnante di scuola media che tutti, nella comunità, rimpiangono e ricordano come un faro per gli studenti. Lance Mason, in tribunale, dovrà fare i conti anche con una città che non è più disposta a concedergli una terza chance.