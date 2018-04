Uccide il nipotino di 11 anni autistico schiacciandolo con il suo corpo: «Non la smetteva di fare i capricci»

Lunedì 30 Aprile 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 13:48

Schiaccia il nipotino autistico di 11 anni con il suo corpo e lo uccide. Donald Martin Jr, 58enne dell'Ohio che pesa oltre 180 chili ha amesso di aver ammazzato il nipote, Dylan Davis-Martin schiacciandolo letteralmente con il suo corpo, solo perché il bambino non la smetteva di fare i capricci.«Volevo soltanto calmarlo, niente di più», ha ammesso ai giudici durante il processo sostenendo di essersi molto arrabbiato quando ha visto che il nipote non si calmava e aveva anche iniziato a picchiare la nonna. Cercando di farlo ragionare lo ha spinto sul divano e in un impeto di rabbia si è gettato sopra di lui schiacciandolo. A lanciare l'allarme è stata la stessa nonna, la moglie di Donald che ha detto che il nipotino aveva perso i sensi dopo essere stato punito dal nonno.In ospedale però non c'è stato nulla da fare e l'autopsia ha mostrato che l'11enne è morto per asfissia da compressione. Ora l'uomo, come riporta il Daily Mail , sta affrontando il processo e rischia fino a 3 anni di carcere. La famiglia del piccolo è sconvolta dall'accaduto, più di tutti il papà: «Qualunque sia la pena nessuno porterà indietro mio figlio».