Spara e uccide il suocero e la moglie prima di suicidarsi davanti al figlio di 6 anni

Lunedì 18 Giugno 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 14:12

Ilgli chiede di trovarsi un buon, lui va su tutte le furie eprima di suicidarsi. Una scena drammatica quella che si è svolta nella sala d'attesa di un ospedale mentre i due uomini aspettavano che la donna si sottoponesse a unè scattata la follia.Chaiyaporn Thanamsri, 31 anni, ha accompagnato la moglie Thanyamas, 26 anni, e il suocero Samphan, 60 anni presso l'Ospedale Nakhon Pathom, nel nord della Thailandia. Durante l'attesa il 60enne ha iniziato ad insisetere con il genero, dicendo di cercarsi un buon lavoro e che la figlia era sprecata con uno come lui. A quel punto il 31enne non ci ha visto più: ha sparato al suocero, poi alla moglie e infine si è ucciso, tutto di fronte agli occhi del loro bambino di circa 6 anni.Come riporta il Daily Mail, altre persone sono state ferite da proiettili vaganti, ma non sono in pericolo di vita. Sembra che la donna soffrisse di problemi al cuore e ai polmoni, emersi dopo la gravidanza, una condizione che non le permetteva di lavorare. Da anni si sottoponeva a cure e interventi, ma sembra che il marito non la aiutasse economicamente mandando su tutte le furie il padre dela 26enne. Una situazione, evidentemente esasperante, che si è conclusa con la peggiore delle tragedie.