Argentina, uccisa dall'ex marito in quarantena: colpo di pistola in faccia davanti ai figli

Uccisa con un colpo di fucile in faccia. Paola Pereyra, 36 anni, era in casa insieme ai suoi figli e al compagno nella città di Florencio Varela a Buenos Aires, Argentina, dove stava trascorendo la quarantena dovuta all'emergenza per il coronavirus.

Ad ucciderla è stata l'ex marito, Ernesto González, 48enne padre dei suoi due figli, che era andato in casa per passare del tempo con i bambini. L'uomo però si è presentato con un fucile e ha fatto fuoco sul volto della donna proprio davanti ai ragazzi. Tra la donna e l'ex è nata una violenta lite degenerata poi con l'omicidio. L'ex le ha sparato e poi si è dato alla fuga.

Il compagno della donna ha chiamato i soccorsi, ma per Paola non c'è stato nulla da fare. La polizia si è messa sulle tracce dell'assassino che è stato rintracciato poco dopo a pochi chilometri dal luogo del delitto, mentre ancora non è stata trovata l'arma. Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio in Argentina, un Paese particolarmente colpito dal fenomeno, dove solo nell'ultima settimana sono stati registrati tre casi nell'area di Buenos Aires.

