Due diciassettenni accoltellati e uccisi in Gran Bretagna, nella cittadina inglese di Milton Keynes, nella valle del Tamigi. Pare che i due giovanissimi siano rimasti vittime di uno scontro fra gang. L'allarme è stato dato verso mezzanotte nelle vicinanze di un condominio dove la polizia ha poi trovato quattro giovani feriti: i due 17enni non ce l'hanno fatta, uno è morto sul posto e l'altro in ospedale, mentre gli altri due - maggiorenni - se le caveranno pur avendo riportato lesioni definite gravi dai medici. Testimoni hanno raccontato di aver chiamato le forze dell'ordine dopo aver sentito grida e rumori riconducibili chiaramente a una rissa. La gente del vicinato ha detto di essere sotto choc, mentre la polizia ha promesso sostegno alle famiglie delle vittime invitando chiunque sappia qualcosa a parlare. Al momento non ci sono arrestati.

Domenica 20 Ottobre 2019, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 17:23

