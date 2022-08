Ayman al-Zawahiri, Stati Uniti uccidono capo di Al Qaida. «L'operazione in Afghanistan è stata un successo»

Gli Stati Uniti hanno ucciso nel fine settimana in Afghanistan il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press. Una fonte della Casa Bianca ha riferito che gli Usa «hanno condotto un'operazione antiterrorismo contro un un significativo target di Al Qaida in Afghanistan. L'operazione è stata un successo e non ci sono state vittime civili».

