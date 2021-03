Ucciso un uomo che ha fatto il doppio turno per pagare la festa di 15 anni della figlia: i vicini raccolgono 11.000 dollari in un giorno

L'hashtag #ElSueñoDeVicky è diventato il trend numero uno su Twitter in Argentina. Ora gli utenti stanno cercando di attirare l'attenzione del calciatore Carlos Tevez, dal momento che incontrarlo è un grande sogno della ragazza.

Una campagna di raccolta fondi per il 15° compleanno di una ragazza con la sindrome di Down è emersa nei giorni scorsi in Argentina dopo che il padre dell'adolescente, che lavorava duramente per pagare la festa di compleanno della figlia, è stato ucciso durante un'aggressione.

Juan Manuel García è stato assassinato il 28 febbraio mentre sosteneva un doppio turno di lavoro in un chiosco nella città di Villa Rosa, a Pilar, a Buenos Aires. L'uomo di 52 anni è stato colpito da un proiettile all'addome dopo aver lottato con un ladro, secondo quanto riferiscono i media locali. Garcia è morto, causando sconcerto tra la gente del posto e migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere giustizia.

Nel frattempo, tramite Twitter è partita la campagna di raccolta fondi per il 15° compleanno della figlia del defunto, Victoria, mentre l'hashtag # ElSueñoDeVicky è diventato tendenza nel segmento argentino di Twitter.

In meno di un giorno, la campagna è riuscita a raccogliere più di un milione di pesos per la festa della ragazza, che festeggerà il compleanno il prossimo mese di luglio.

Diversi utenti si sono offerti di fornire diversi tipi di aiuto per completare l'organizzazione della festa, dai servizi fotografici all'abito.

Parallelamente, è stata avviata un'altra campagna che mira ad attirare l'attenzione dell'attaccante del Boca Juniors Carlos Tevez, poiché incontrare il calciatore è un altro grande sogno per Vicky.

Nel frattempo, la polizia locale ha arrestato un uomo di 24 anni, identificato come Elías Alejandro Aguirre che sarebbe in relazione con l'assassinio di Juan Manuel.

