Azovstal, nell'acciaieria assediata mamme e neonati allo stremo. «Il cibo sta finendo, aiutateci». Video choc

«Il cibo sta per finire, cosa daremo da mangiare ai nostri bambini?» È l'appello disperato delle mamme rifugiate nei sotterranei dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol in Ucraina, mentre fuori da settimane va avanti l'assedio con bombardamenti continui da parte delle truppe russe.

A dare l'allarme è un video condiviso su Youtube dal battaglione Azov. 10 minuti di girato che mostrano le durissime condizioni di vita delle famiglie che hanno trovato rifugio nei sotterranei dell'acciaieria. Qui, dopo 2 mesi di guerra, manca tutto: vestiti sporchi vengono usati come coperte e buste di plastica al posto di pannolini e, secondo le stime, anche le scorte cibo e acqua stanno per finire: basteranno solo per un altro paio di giorni. Nel filmato, che sarebbe datato 21 aprile, viene mostrato come i soldati del battaglione Azov entrano nell'acciaieria e distribuiscono cibo ai bambini (forse dolci).

L'appello della madre: «Ci hanno tolto tutto»

«Ci hanno privato dalla nostra vita pacifica sulla nostra terra, che non è la loro terra; della nostra bella città, del lavoro, della nostra scuola, dell'ospedale. Non abbiamo più acqua o cibo, ne rimane solo per pochi giorni. Cosa daremo da mangiare ai bambini? Per quanto tempo saremo qui, sotto i bombardamenti? E che dire del mondo intero? Sta guardando come Mariupol viene uccisa?» sono le parole di una delle donne che si trova nel sotterraneo riportate da Ukrinform.