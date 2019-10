Un aereo militare An-12 ha effettuato un atterraggio di emergenza nella regione di Leopoli, Ucraina occidentale. Lo riporta Unian. Secondo i soccorritori, come riporta la testata online Meduza, l'incidente ha provocato cinque morti e tre feriti gravi. In tutto a bordo del velivolo vi erano otto persone.LEGGI ANCHE...> Usa, aereo della II guerra mondiale precipita in aeroporto e prende fuoco: 7 morti