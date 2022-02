La corsa dell’Europa ad armare gli ucraini. Dalla Germania missili terra-aria e colpi anti-carro

Migliaia di soldati in più a difesa del confine Est della Nato e una valanga di armi per l’esercito ucraino sono in arrivo dai Paesi Ue in attesa che Bruxelles attivi l’European Peace Facility che permette di acquistare equipaggiamenti e strumenti militari da fornire all’Ucraina. Una decisione verrà presa oggi dai ministri degli Esteri Ue. Nella frenetica corsa a fornire uomini e mezzi in grado di fermare le ambizioni russe, le repubbliche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati