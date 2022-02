Guerra Russia-Ucraina, diretta. Esplosioni a Kiev, truppe russe a Odessa. Cnn: centinaia di vittime. Putin: «In caso di interferenze straniere reagiremo»

La guerra in Ucraina è iniziata. Putin ha annunciato l'operazione militare mentre il Consiglio di sicurezza dell'Onu era ancora in corso. Ilò èresidnete russo ha annunciato che smilitarizzerà l'Ucraina con una «operazione militare speciale», che suona come una dichiarazione di guerra de facto, nell'ambito dell'azione per difendere i separatisti nell'Est del Paese. «Ho preso la decisione di un'operazione militare», ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. «L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze prenotare un'azione decisiva dalla Russia», ha aggiunto. Gli Stati Uniti stanno rifiutando di negoziare su tutte le nostre richieste di sicurezza. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

#Ucraina: Il presidente Zelensky annuncia la legge marziale. Chiede alla popolazione di mantenere la calma: "Siamo forti, pronti a tutto, vinceremo" — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

I dettagli dell'operazione

La Russia sta usando armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine ». Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Interfax. La Russia sta prendendo di mira le basi aeree, altri asset militari ucraini, non le aree popolate. Lo afferma Mosca, secondo quanto riportato dall'Associated Press. Truppe russe sono sbarcate ad Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv. Lo ha riferito il ministero dell'Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missili stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Lo riferisce il Guardian.

Forti esplosioni nelle città

Forti esplosioni sono state sentite a Kiev. Lo riporta Cnn. Dopo quelle a Kiev, esplosioni sono state sentite anche nella città ucraina di Kharvik. Lo riporta Cnn. Il presidente russo Vladimir Putin esorta le forze ucraine a consegnare le armi e «andare a casa»: l'operazione militare è per proteggere il Donbass. Lo riportano i media americani, fra i quali Cnn.

⚡️ Attacco all'Ucraina: Il ministero degli Interni afferma che ci sono "centinaia di vittime", non chiarisce se si tratti di morti o feriti #Guerra #Ucraina — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

La reazione di Biden

«Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza». Lo afferma il presidente americano Joe Biden. Joe Biden annuncerà «ulteriori conseguenze» contro la Russia l'operazione militare in Ucraina. Lo afferma lo stesso presidente americano, sottolineando che Mosca è «responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà».