Ucraina, morto anche il fratello di Polina: Semyon, 5 anni, era finito in terapia intensiva dopo i bombardamenti

Anche il fratellino di Polina, la bambina di 10 anni uccisa nei giorni scorsi a Kiev durante il bombardamento della capitale ucraina, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate. La notizia è stata riportata dal britannico Telegraph, spiegando che il bimbo, Semyon di 5 anni, era stato trasportato d'urgenza in ospedale insieme con l'altra sorella più grande Sofia, 13 anni, che resta sempre in gravi condizioni. Nello scontro erano rimasti uccisi anche i genitori dei piccoli, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya. Semyon, secondo quanto riporta il tabloid, è morto all'Okhmatdyt Children's Hospital.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Ucraina, il dramma dei bambini: «Bombe o virus, qual è... IL REPORTAGE Ucraina, 16 bambini uccisi nella guerra con la Russia: da Polina... IL REPORTAGE Ucraina, tra i combattenti di Dnipro. Trincee, molotov, barricate:...