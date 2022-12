Ucraina, Zelensky e il gruppo Metinvest lanciano i braccialetti dell’acciaieria di Azovstal per sostenere l’esercito ucraino

Due attori protagonisti per supportare l’Ucraina: da una parte la piattaforma di raccolta fondi United24, creata dal presidente del Paese Zelensky e dall’altra il colosso ucraino dell’acciaio Metinvest Group.

Le due realtà hanno creato una linea di braccialetti i cui ricavi serviranno per finanziare l’esercito ucraino.

Un’iniziativa in perfetta simbiosi con le feste di Natale, un regalo da donare a chi si vuole bene in segno di solidarietà del popolo ucraino.

Nelle ultime settimane è stata realizzata la linea di braccialetti «Azovstal - A Symbol of Perseverance» con l’ultimo lotto di acciaio prodotto prima della guerra nello stabilimento metallurgico di Mariupol. Comprando un braccialetto si può leggere questa descrizione: «Possiedi tra le mani un braccialetto realizzato con l’ultimo lotto prima della guerra nell’acciaieria di Azvostal. Il 100% dei proventi di questo acquisto sarà donato alle forze armate ucraine».

Il sito del prodotto sottolinea che «l’ultimo lotto di braccialetti è speciale. È stato realizzato con le lettere d'acciaio "Credo nelle Forze Armate dell'Ucraina" che sono state installate nel centro di Kiev. In questo modo, condividiamo la nostra indiscutibile fiducia nell'esercito ucraino, tra migliaia di persone. E lo porteremo fino alla vittoria».

Sopra la targa in acciaio si può trovare lo stemma nazionale dell’Ucraina. Il design laconico dei braccialetti è stato sviluppato dalla gioielleria Sova. I gioiellieri si sono prefissati l'obiettivo di creare un prodotto che simboleggiasse l'indomabilità del popolo ucraino: «Durante la realizzazione dell'idea, siamo stati guidati da due fattori chiave: la quantità limitata di acciaio stesso, che non può essere reintegrata, e la grande quantità di prodotto, perché migliaia di persone vorrebbero avere un braccialetto del genere».

Per indossare uno di questi bracciali non è necessario dirigersi ad Azvostal o in Ucraina: sono reperibili anche nei Paesi dell’Ue, negli Stati Uniti e in Canada, sul sito web Rozetka o in uno dei negozi del marchio Sova.

Il partner del progetto Nova Poshta consegnerà i braccialettia a proprie spese a qualsiasi filiale Np in Ucraina.

Il progetto

Tutti i profitti derivanti dalla vendita dei braccialetti saranno destinati attraverso la piattaforma United24 allo sviluppo della prima flotta di droni marittimi per le Forze navali delle Forze armate dell'Ucraina

«L’obiettivo è quello di raccogliere soldi per l’esercito ucraino per proteggere il territorio marittimo e le città ucraine dalle navi da guerra russe», spiega Metinvest attraverso i suoi canali.



La multinazionale ucraino-olandese è leader nel settore minerario e siderurgico e opera soprattutto in Europa e negli Stati Uniti dal 2001. Metinvest è uno dei maggiori investitori privati ucraini in Italia ed è presente nel Paese da oltre 15 anni con due stabilimenti produttivi, di cui uno in provincia di Verona (Ferriera Valsidier) e l’altro a San Giorgio di Nogaro.

La partecipazione di Metinvest al progetto fa parte dell'iniziativa militare «Steel Front» di Rinat Akhmetov. «Spero che il prossimo lotto di braccialetti venga prodotto con il primo lotto di acciaio proveniente dalla ricostruita Azovstal di Mariupol», ha dichiarato Yuriy Ryzhenkov, Ceo di Metinvest.

L’altra realtà protagonista dell’iniziativa è United24, un ente benefico nato il 5 maggio del 2022 per volere del presidente ucraino Volodymyr Zelenski.

5 Grammi di perseveranza

«Per ogni ucraino, Azovstal non è solo il nome di un'acciaieria. È diventato un simbolo della fermezza dei difensori dell'Ucraina, che hanno dimostrato di essere più forti dell'acciaio - hanno spiegato i manager di Metinvest - ecco perché i 30.000 braccialetti della prima e della seconda edizione realizzati in acciaio Azovstal sono andati esauriti in pochi giorni».

Azovstal è uno stabilimento metallurgico di Mariupol che vanta quasi 90 anni di storia in cui ha realizzato e prodotto strutture estremamente resistenti e durevoli come ponti, astronavi e carrozzerie per carri armati.

Nel 2022, dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala del territorio ucraino da parte della Russia, lo stabilimento Azovstal del gruppo Metinvest è diventato l'ultima fortezza difensiva di Mariupol.



L’esercito russo ha quasi distrutto 11 chilometri quadrati del territorio. Ma né le minacce, né i continui bombardamenti né l'assedio sono riusciti a spezzare la volontà degli ucraini.

Il popolo ucraino ha così tratto le proprietà della materia del bracciale dal peso di soli cinque grammi: l'acciaio, una lega estremamente forte e durevole che può essere rifusa molte volte senza perdere la sua qualità.

Alla fine, la parola «Azovstal» è diventata simbolo di perseveranza, coraggio e spirito indomito di un intero popolo.