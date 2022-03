Ucraina, incubo ceceni su Mariupol: «Spazzeremo via i nazisti»

Mariupol cinta d’assedio è pronta a cadere in mano russa. Si combatte per strada. In mezzo ai vicoli, tra i palazzi distrutti che si affacciano sulla costa. Ma la forza d’urto dell’esercito di Vladimir Putin avrà presto la meglio. Mariupol è sotto il fuoco incrociato della marina militare, che naviga sul mare di Azov, e dell’artiglieria dell’ottava armata. Dietro le linee russe ruggiscono i soldati ceceni guidati dal loro leader Ramzan...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati