Ucraina, la falsa chiamata alle armi italiana: «Arruolamento immediato». La bufala corre sui social

La bufala corre sul web. Una falsa comunicazione pubblicata sui social annuncia il richiamo alle armi per combattere in Ucraina per gli appartenenti alle classi dal 1970 al 1980. Il falso documento attribuito dagli autori al ministero della difesa ha per oggetto «Arruolamento immediato» per i nati nel decennio considerato.

APPROFONDIMENTI NEWS La Russia chiude internet e insegue il modello cinese. Ecco come... LA STRATEGIA Putin, qual è il prossimo obiettivo? La Moldavia teme... LA SITUAZIONE Ucraina, i russi a Irpin': carri armati tra le case a pochi...

Nella lettera si parla di un eventuale invio «al fronte Ucraina - Russia» in caso di necessità. Il falso documento invita «gli appartenenti alla suddetta classe, i quali hanno svolto la leva obbligatoria militare» a presentarsi al distretto militare del comune di residenza.