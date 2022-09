La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina entra nell'ottavo mese e l'attenzione è tutta per le sorti della centrale nucleare Zaporizhzhia. La missione Onu dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) è arrivata nei pressi della centrale, ma nel luogo del primo incontro con le autorità locali piovono granate. Per i russi si tratta di granate ucraine, per gli ucraini si tratta di granate russe: un bel benvenuto per gli ispettori fra i quali il romano, d'adozione (è nato a Pistoia), Massimo Aparo, all'agenzia Onu dal 1997.

Spento un reattore

Il risultato di questa situazione è che il sistema di protezione dell'impianto nucleare di Zaporizhzhia è scattato disattivando il reattore numero 5 dell'impianto: lo ha annunciato la società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare, Energoatom, citato Unian. Secondo Energoatom il reattore è stato spento automaticamente alle 4.57 (le 3.57 in Italia) dopo un altro attacco di mortaio delle forze russe.

I russi: dalle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino spara con l'artiglieria contro il punto di incontro fissato con la missione dell'Aiea vicino alla cittadina di Vasylivka: lo afferma il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. Vasylivka si trova a cica 68 chilometri a est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove sono attesi gli ispettori dell'agenzia Onu.

Gli ucraini: la cittadina di Energodar, che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, è sotto il fuoco di artiglieria russo da stamane alle 5 ora locale (le 4 in Italia): lo scrive su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, riporta Ukrinform. «Energodar. Dalle cinque del mattino non si ferma il bombardamento di mortai sulla città. Si sentono colpi di mitragliatrice. Sono stati colpiti diversi civili. Ci sono vittime! Stiamo determinando il numero delle vittime», scrive Orlov. Come è noto, gli ispettori dell'Aiea sono arrivati ieri mattina nella città di Zaporizhzhia e attendono di poter entrare a Energodar per la loro missione nella centrale.

Ancora i russi: una squadra d'assalto ucraina sta cercando di sbarcare vicino alla cittadina di Energodar che ospita l'impianto nucleare di Zaporizhzhia per impedire la prevista visita odierna all'impianto da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea): lo afferma un funzionario locale, secondo quanto riporta la Tass.

Ore 9.50 La missione del'Aiea diretta alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è arrivata nella parte controllata dai russi dell'omonima regione e dovrebbe arrivare a Energodar - la cittadina dove sorge l'impianto - entro un'ora: lo hanno reso noto le autorità di Energodar, secondo quanto riporta Interfax. Secondo la Tass, il convoglio ha superato la cittadina di Vasylivka. Stamani Mosca aveva accusato le forze armate ucraine di aver sparato colpi di artiglieria sulla località scelta come punto di incontro della missione.

Ore 8.50 Sabotatori ucraini hanno cercato di occupare la centrale nucleare di Zaporizhzhia ma sono stati eliminati: lo rende noto il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. «Intorno alle 6 di oggi (le 5 in Italia), due gruppi di sabotaggio dell'esercito ucraino per un massimo di 60 persone, a bordo di sette barche, sono sbarcati sulla riva del bacino idrico di Kakhovka, tre chilometri a nord-est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e hanno cercato di prendere il controllo della centrale», ha dichiarato il ministero. «Sono state prese misure, anche con l'uso dell'aviazione dell'esercito, per eliminare l'avversario». «Quattro proiettili di artiglieria (ucraini, ndr) sono esplosi a 400 metri dal primo reattore» della centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo rende noto in un comunicato il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax.

Ore 9.30. «La Russia sta colpendo in modo dimostrativo Energodar, lungo la strada della missione ufficiale dell'Aiea» verso la centrale di Zaporizhzhia, «per dare la colpa all'Ucraina. Le case sono state distrutte. Questa è la dimostrazione del reale interesse della Russia per l'ispezione. È un'altra prova delle garanzie russe per qualunque intermediario». Lo scrive su Twitter Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre Mosca e Kiev continuano ad accusarsi a vicenda di sparare vicino alla centrale nucleare per intralciare la visita degli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.