Guerra, la diretta. Mosca: Ucraina con i confini di prima non c'è più. «L'ex sergente Usa Drueke è vivo»

Guerra in Ucraina, la diretta. Al 25esimo Forum Economico di San Pietroburgo, la Davos russa quest'anno inevitabilmente disertata dai big della finanza e della politica occidentali, Vladimir Putin sfodera la sua versione della storia. Dopo un iniziale ritardo per un attacco hacker al sistema di accredito dei partecipanti, lo zar si è lanciato in un discorso proseguito per ore - tra lo speech programmato e il flusso di commenti sul palco - accanto al presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e sollecitato dalle domande certo non aggressive della caporedattrice di Russia Today, la tv del Cremlino.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Putin come Hitler, dall'isolamento al rifiuto di critiche e... LA STORIA Spia russa cerca di entrare in Olanda, le autorità: «Ha... LO SCENARIO Russia-Stati Uniti, nuova tensione: si riapre il fronte in Siria,...

Intanto il Regno Unito è pronto a formare migliaia di soldati ucraini e Boris Johnson, ieri di nuovo a Kiev, ha mostrato ancora una volta al presidente Zelensky l'altra faccia dell'Alleanza atlantica, affermando di comprendere che il leader in guerra non voglia scendere a patti con Putin. Nella giornata storica in cui Bruxelles ha aperto alla candidatura dell'Ucraina per l'ingresso in Europa grazie alla svolta segnata proprio ieri nel vertice col trio Draghi-Scholz-Marcon, il premier britannico ha usato come sempre ben altri toni. «Vi sosterremo finché non prevarrete», il messaggio cruciale al popolo aggredito dai russi.

Gas, Italia verso lo stato d'emergenza: si teme lo stop totale dalla Russia. Via agli impianti a carbone

Guerra Ucraina, la diretta

Ore 07.50 - «Nell'Ucraina orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni e continuano gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettivi civili. Il nemico continua a prendere d'assalto Severodonetsk, ma senza successo». Lo scrive lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano su Facebook, secondo il quale, nella direzione di Severodonetsk , «il nemico continua a sparare con artiglieria e lanciagranate a propulsione contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Le battaglie per Severodonetsk continuano. Per migliorare la situazione tattica, le unità nemiche hanno tentato di effettuare operazioni di assalto fuori città, ma senza successo».

Ore 07.28 - Colpita da missili russi nella notte la raffineria di petrolio di Kremenchuk, a sud-est di Kiev, per il momento non si sa se ci sono vittime; lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Poltava Dmytro Lunin riportato da Ukrinform. «Kremenchuk è di nuovo sotto attacco. Da 6 a 8 missili russi hanno colpito la raffineria e altre infrastrutture», ha affermato Lunin invitando la popolazione a restare nei rifugi.

Ore 07.25 - La Russia ha attaccato la scorsa notte la regione di Odessa con due missili da crociera «Onyx», che sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea ucraina. Lo ha scritto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa Sergey Bratchuk, aggiungendo che i razzi sono stati sparati «dal complesso missilistico costiero dal territorio della Crimea. I missili sono stati distrutti in aria dalle difese aeree ucraine».

Ore 07.18 - «L' Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non c'è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più»: ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un'intervista a Sky News Arabia, citata dall'agensia Ria Novosti

Ore 03:38 - L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina questo mese, è vivo. Lo ha reso noto la famiglia citando un nuovo video che circola online e nel quale si rivolge alla madre Lois: «Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto», dice, esprimendo il suo affetto per la genitrice e per il loro cane Diesel, ma senza rivelare dove si trova.