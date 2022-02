Ucraina, diretta. Cnn: «La Russia attacca Kiev da più direzioni, esplosioni e comabttimenti in strada». Zelensky guida la resistenza

Ucraina, ancora un'alba densa di tensione nel Paese con l'esercito russo che sta tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno alla capitale Kiev, per portare la guerra nel cuore dalla capitale ucraina. La Russia sta attaccando Kiev da più direzioni, riporta la Cnn, secondo la quale le esplosioni sono ai confini della città. I media ucraini riportano di sparatorie in atto vicino alla stazione ferroviaria di Kiev. Esplosioni e spari, con «pesanti scontri» avvenuti nella zona di Vasylkiv della capitale ucraina, secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di «combattimenti attivi». Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo 'The Kiev Independent', ci sarebbero state circa 50 esplosioni e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska.

Il presidente ucraino Zelensky si trova nella capitale e sta guidando personalmente la resistenza di Kiev all'invasione russa. «La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio». Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rifiutato l'offerta americana di evacuare Kiev. Lo riporta l'Associated Press citando fonti dell'intelligence americana.

Zelensky: «Forse non mi vedrete più vivo». Il piano degli Usa per aiutarlo a mettersi in salvo

Sanzioni a Putin e Lavrov, congelati i beni in Europa e Gb. Rinviato lo stop allo Swift

Il presidente Volodymyr Zelensky si trova nella capitale e sta guidando personalmente la resistenza di Kiev all'invasione russa. Lo ha fatto ssapere l'emittente televisiva di Stato Dom. Intanto i media ucraini hanno diffuso la notizia di una ennesima vittoria sulle forze russe nella capitale. La 101esima brigata ucraina ha distrutto una colonna russa formata da due auto, due camion con carri armati e un altro carro armato, neutralizzati vicino alla stazione di Beresteiska.

Le forze ucraine - aggiunge il Kyiv Independent - hanno anche intercettato un drone russo nel Mar Nero che aveva preso di mira una nave ucraina della Guardia di frontiera. Le forze di Kiev hanno abbattuto il drone vicino a Chornomorsk, nella regione di Odessa.

#UKRAINE | President #Zelensky is in his military tent having coffee with his men, he personally coordinated the defense of kiev.



pic.twitter.com/eTkepLRjEs

— MARCELUS PRETORIUS (@Medf72) February 26, 2022