Ucraina, i bambini disegnano la guerra tra carri armati e simboli di speranza

La guerra in Ucraina è giunta ormai al suo decimo giorno, in un susseguirsi di attacchi e di resistenza da parte del popolo ucraino. Dopo due negoziati, arriva una tregua momentanea per permettere ai civili di evacuare mentre l'avanzata russa continua.

Il giornale «Ukrayinska Pravda» ha raccolto in questi giorni il racconto della guerra visto dagli occhi dei bambini, tramite i loro disegni. Si passa dai carri armati agli aerei russi, ma anche simboli di pace e di speranza come colombe e fiori. C'è chi rappresenta gli edifici e le case colpite dai missili. Non mancano cuori blu e gialli, come i colori della bandiera ucraina.