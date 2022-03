Ucraina, monsignor Paglia: «Noi sull'orlo di un baratro, ora temo scelte irrazionali»

«Per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, siamo sull'orlo di un baratro». È preoccupato l'Arcivescovo monsignor Vincenzo Paglia, scrittore, presidente della Pontificia accademia per la vita, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio: «Per me, che sono nato nel 1945 e mi gloriavo di essere figlio della pace, questa guerra è come rimbalzare di colpo 77 anni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati