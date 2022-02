Un'azione militare per il prossimo 16 febbraio. Secondo l'intelligence americana, la Russia sarebbe pronta a entrare in azione in Ucraina proprio in quella data. La notizia è riportata dal New York Times, ma non si sa se la data così precisa possa essere stata fatta circolare da Mosca come manovra diversiva.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati