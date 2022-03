Ucraina, giornalista salvato da un tatuaggio di Maradona: «Grazie alla mano di Dio»

Daniel Matamala è un giornalista cileno, corrispondente in Ucraina per CVH Noticias. Daniel si trovava nel Paese per raccontare gli sviluppi dell'invasione russa e ha vissuto in prima persona una disavventura che oggi, per fortuna, può raccontare col sorriso sul volto.

Assieme alla resto della troupe televisiva dell'emittente, Daniel è stato arrestato dall'esercito ucraino: normale, per un paese sotto assedio, che ci siano sospetti su chiunque. «I primi interrogatori sono stati tesi - ha spiegato il giornalista sui social -, la polizia ha sequestrato la nostra attrezzatura e i nostri cellulari.

Uno dei poliziotti ha visto i passaporti dei miei colleghi e ha detto due parole che abbiamo capito: Messi e Maradona. È lì che tutto è cambiato. Il nostro cameraman ha mostrato di avere un tatuaggio di Diego Maradona sul polpaccio. L'atmosfera è cambiata molto e grazie alla mano di Dio e al calcio siamo riusciti ad uscire da quella situazione e ad arrivare a destinazione senza problemi».