Ucraina tra guerra e Covid, ospedali in riserva di ossigeno: «Ci restano 24 ore»

L'escalation della crisi sanitaria va di pari passo con il numero dei feriti e con i giorni di emergenza bellica, senza contare la crisi Covid che non si è conclusa. Ora a mancare in Ucraina è l'ossigeno, il salva-vita per eccellenza, e si segnalano carenze di farmaci. L'approvvigionamento di ossigeno medico in Ucraina è «pericolosamente basso» a causa della crisi e le riserve bastano appena per le prossime 24 ore, dicono il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e il direttore regionale per l'Europa Hans Henri P. Kluge. La condizione delle forniture mediche è critica per raggiungere in sicurezza coloro che ne hanno bisogno e si sta sta lavorando con i partner per stabilire un transito sicuro per le spedizioni attraverso la Polonia.

Ucraina in riserva di ossigeno negli ospedali

L'Oms ipotizza un aumento dal 20% al 25% rispetto ai bisogni precedenti l'escalation della crisi. Per raggiungere questo obiettivo, l'Oms sta cercando attivamente soluzioni per aumentare le forniture che probabilmente includerebbero l'importazione di ossigeno (liquido e bombole) dalle reti regionali. Queste forniture avrebbero bisogno di un transito sicuro, anche attraverso un corridoio logistico attraverso la Polonia. «È fondamentale garantire che le forniture mediche salvavita, compreso l'ossigeno, raggiungano coloro che ne hanno bisogno» spiega l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Durante la crisi in Ucraina, «la salute deve rimanere un pilastro prioritario della risposta umanitaria, con i sistemi sanitari e le strutture che rimangono protetti, funzionali, sicuri e accessibili a tutti». Ciò deve includere, spiega l'Oms, la fornitura sicura e affidabile di forniture mediche essenziali, comprese le forniture di ossigeno medicinale salvavita, che sono cruciali per i pazienti con una serie di condizioni, compresi quelli con Covid-19 (che ora sono 1.700 in ospedale) e quelli con altre malattie critiche (dai neonati agli anziani) derivanti da complicazioni di gravidanza, parto, condizioni croniche, sepsi, lesioni e traumi.

I camion non arrivano

«La situazione dell'approvvigionamento di ossigeno si sta avvicinando a un punto molto pericoloso in Ucraina - si afferma - I camion non sono in grado di trasportare forniture di ossigeno dalle fabbriche agli ospedali di tutto il Paese, compresa la capitale Kiev». «La maggior parte degli ospedali potrebbe esaurire le proprie riserve di ossigeno entro le prossime 24 ore. Alcuni sono già esauriti. Questo mette a rischio migliaia di vite. Inoltre, anche i produttori di generatori di ossigeno medico in diverse aree si trovano ad affrontare carenze di zeolite, un prodotto chimico fondamentale, principalmente importato, necessario per produrre ossigeno medico sicuro. Sono inoltre necessarie consegne sicure di zeolite dall'esterno dell'Ucraina a questi impianti. Ad aggravare il rischio per i pazienti, anche i servizi ospedalieri critici sono messi a repentaglio dalla scarsità di elettricità e le ambulanze che trasportano i pazienti rischiano di rimanere intrappolate nel fuoco incrociato».