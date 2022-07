Ucraina, guerra in diretta: missili su palazzi e centri ricreativi a sud di Odessa: 17 morti, tra i feriti anche bambini

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 1 luglio 2022, 128° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.



La diretta

Ore 7.10 Dieci missili su Mykolaiv

Questa mattina dieci missili sono stati lanciati dalle truppe russe nel giro di 25 minuti su Mykolaiv, nell' Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Sienkovych, riferendo che i canali locali di Telegram parlano di una grande nuvola di fumo che si è alzata sulla città dopo le esplosioni. Al momento non ci sono informazioni sulle conseguenze dei bombardamenti, riporta Unian.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Bielorussia, verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di... L'ALLARME Putin «potrebbe usare la bomba atomica». L'allarme... LA REPLICA Putin risponde alla battuta dei leader del G7:«Loro a torso...

Ore 2.40 - Palazzi centrati da missili: 17 morti

Il ritiro delle forze russe dall'Isola dei serpenti per consentire il passaggio delle navi "cargo" cariche di grano sembrava avere chiuso in positivo il bilancio della giornata di guerra, ma poi nella notte 17 persone, 17 civili, sono morte negli edifici distrutti da missili almeno uno dei quali lanciato da un aereo in volo sul Mar Nero nella regione di Bilgorod-Dniester", 80 chilometri a sud di Odessa. Tra i feriti negli edifici, un palazzo residenziale e un centro ricreativo, ci sono anche bambini. L'altro ieri si erano contati 18 morti, sempre fra i civili, in un centro commerciale a Kremenchuk, Ucraina centrale.

🇺🇦🌐🇮🇹 Di notte un attacco missilistico sulla regione di Odessa



Al momento 17 morti e 31 feriti.



Colpiti in un edificio residenziale e un centro ricreativo.



I bastardi russi hanno sparato missili contro le persone che dormivano. Soccorsi ⛑ proseguono… pic.twitter.com/LSEFN1DuNJ — Vadym 🇺🇦💎🇮🇹 (@Alpenmobel) July 1, 2022

L'Isola dei serpenti

Nel mito dell’Isola dei serpenti, abbandonata ieri dalle forze russe come «gesto di buona volontà» secondo il Cremlino, sotto il peso degli attacchi ucraini secondo Kiev, c’è tutta la guerra russo-ucraina, compreso il giallo delle mediazioni sotterranee. L’ultima, ieri, quella del presidente indonesiano Joko Widodo, che annuncia di avere consegnato a Putin un messaggio del presidente Zelensky. «Ho espresso la mia disponibilità a stabilire una comunicazione tra i due leader». Tornando all’isola, le dimensioni della leggenda sono i 17 ettari che affiorano nel Mar Nero, poco più di 3 chilometri di costa. Niente alberi, il vento spazza questa crosta arida di terra sperduta nel Mar Nero a 45 chilometri dall’Ucraina meridionale, a 30 da quella romena, a 140 dal porto di Odessa, a 170 dalla base Nato romena di Mihail Kogalniceanu. In posizione per controllare i traffici verso il Bosforo che portano, tra l’altro, il grano ora bloccato nei silos.

Bielorussia, verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico»

L’AMMIRAGLIA

In tredici, ucraini, presidiavano l’avamposto quando il 24 febbraio l’ammiraglia della flotta russa, il “Moskva”, si è presentata a vista dell’isola e ha intimato la resa. Poche parole via radio: «Questa è una nave militare russa… Vi suggerisco di deporre le armi e arrendervi per evitare un bagno di sangue e vittime non necessarie. In caso contrario, vi bombarderemo». La guardia Roman Gribov decide in una manciata di secondi. Si rivolge - riporta il britannico “Telegraph” che sull’Isola dei Serpenti ha creato quasi un sequel - a una collega donna. «Bene, questo è. Gli dico che vada a farsi f...? Così ci capiamo». Ed è quello che in effetti dice. «Nave da guerra russa, vai a farti f...». Frase che diventa una bandiera per tutti gli ucraini. Si trasforma in magliette nei negozi. E in un francobollo con un ucraino di guardia all’isola che mostra l’indice medio al “Moskva”, con tutti i suoi cannoni e il suo scafo che, del resto, verrà distrutto e affondato dagli ucraini, a scorno di Putin. La fionda di Davide colpisce Golia. Il mito si alimenta con la bufala della morte di tutti e tredici i “difensori” del baluardo marino, che invece “risorgono” e vengono inaspettatamente scambiati con altri prigionieri, tornando a casa. Compreso l’autore della storica risposta ai marconisti russi. Ma gli ucraini non hanno mai rinunciato a riconquistare l’isola, mettendo in pratica una semplicissima strategia: distruggere tutto ciò che di russo si avvicina a quei miseri ma cruciali 17 ettari di terra brulla.

L’INTELLIGENCE

Kyrylo Budanov, il capo dell’Intelligence militare ucraina, spiega che chiunque riesca a tenere le posizioni sulla “Zmiiny Island”, nome dell’isola, controlla «la superficie e in una certa misura anche i cieli dell’Ucraina meridionale, e può interdire i movimenti delle navi commerciali in tutte le direzioni dal Sud del Paese». Infatti la Russia, una volta conquistato quel fazzoletto conteso, ha cercato di installarvi lancia-missili Pantsir-S, Tor-M2 e 9K35 Strela medio-corto raggio. Avrebbe anche voluto schierarvi lanciatori S-400, per colpire Odessa con missili 48N6. L’ultimo attacco ucraino era stato registrato proprio ieri mattina: la neutralizzazione di un sistema Pantsir. Ma in precedenza era stato tutto uno stillicidio di video che avevano dato le ali all’orgoglio ucraino. Ecco un drone che abbatte uno degli elicotteri russi in avvicinamento. Il destino del “Moskva” aveva reso ancora più precaria la presenza russa sull’isola, non sufficientemente coperta dallo scudo-radar dell’ammiraglia. Fino a ieri, a un annuncio che però nasconde un giallo. I russi sono stati i primi a dare una versione articolata di quella che presentano come una loro scelta.

«Il 30 giugno, come atto di buona volontà le forze armate della Federazione hanno completato i compiti assegnati sull’Isola dei Serpenti e ritirato la guarnigione di stanza», dichiara il ministero della Difesa. «È pertanto dimostrato alla comunità internazionale che la Russia non interferisce con gli sforzi dell’Onu per organizzare un corridoio umanitario per esportare i prodotti agricoli». Kiev non potrà più «speculare sul tema dell’imminente crisi alimentare. Adesso la parola spetta alla parte ucraina, che non ha ancora liberato la costa del Mar Nero vicina alle sue coste». Parole che fanno ipotizzare un accordo, quello su cui lavora da settimane la Turchia di Erdogan, per garantire la sicurezza dei “corridoi del grano”. I russi dicono: abbiamo liberato l’isola, ora gli ucraini tolgano le mine dalle acque di Odessa. Ma intanto da Kiev salgono le grida di vittoria. «Le forze armate ucraine hanno cacciato i russi», scrive su Telegram Andriy Yermak, capo dell’Ufficio presidenziale. «Il nemico l’ha lasciata. Lo abbiamo costretto a farlo», rivendica un portavoce dello Stato maggiore, Oleksiy Gromov. E il mito arriva fino al vertice della Nato, col presidente Usa Biden che dice: «L’Isola dei Serpenti è stata ripresa, staremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario».