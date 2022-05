Guerra in Ucraina, la diretta. Sirene antiaeree in tutte le regioni, agonia Azovstal: civili portati fuori dall’acciaieria

Guerra in Ucraina (74esimo giorno), la diretta di oggi domenica 8 maggio: le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine. Ieri sono state evacuati gli ultimi civili rimasti nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, rimangono asserragliati circa duemila soldati che si preparano all'assalto finale dei russi.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 7.40 - Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

Ore 07.12 - Una bomba è stata lanciata su una scuola, a Belogorivka, nella regione di Lugansk, dove si nascondevano 90 persone. È quanto riferito dal governatore di Lugansk, Sergey Gaidai, citato dall’agenzia ucraina Unian. «Oggi, gli assassini russi hanno combattuto con civili disarmati. I razzisti hanno sganciato una bomba aerea in una scuola dove si nascondeva quasi l’intero villaggio. Tutti coloro che non sono riusciti a evacuare. Dopo essere entrati nel club, il seminterrato della scuola era l’unico luogo di salvezza, ma i russi hanno tolto questa possibilità anche alla gente. Lì c’erano circa 90 persone nella scuola. Circa 30 persone sono già state salvate dalle macerie», ha fatto sapere.

Ore 02.17 - Sono oltre 300 i civili «donne e bambini» che sono stati messi in salvo dall’inizio dell’evacuazione dall’acciaieria di Azovstal. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione citato dalla Cnn aggiungendo: «Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione».