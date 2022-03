Energia, l'Italia saprà fare a meno del gas russo? Domande e risposte

Si può pensare di diventare indipendenti dalle fonti energetiche straniere? Tra dubbi e certezze, ecco come orientarsi in uno scenario che resta comunque assai incerto.

Che cos’è il gas naturale liquefatto?

È il gas naturale (sigla Lng) che viene raffreddato fino a portarlo allo stato liquido a circa 126 gradi sotto lo zero. In questo modo lo si può conservare e trasportare via mare occupando un volume circa 600 volte inferiore a quello...

