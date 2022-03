Ucraina, quanti soldati russi sono morti? A Mosca (su un tabloid pro Putin) spunta il report ufficiale con i dati segreti

Quanti soldati ha perso la Russia nella guerra in Ucraina? Numeri molto diversi tra loro sono annunciati a seconda della fonte di provenienza, ma tutti concordano nel documentare un totale ben diverso da quello ammesso dal Cremlino, il quale conta meno di cinquecento vittime tra i ranghi delle forze armate nazionali. Per l’intelligence statunitense le vittime sarebbero oltre 7.000; per il governo di Kiev 14.000. In questa babele di cifre ieri un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati