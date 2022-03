Ucraina, la fuga di Vika per tornare in Italia: «C'erano bombe e morte ovunque»

È partita per l'Ucraina alla fine di febbraio, per assistere la madre che era stata appena operata. Quando Viktoria Ladchenko, è scesa dal treno, a Kherson, ha visto le bombe cadere dal cielo e i palazzi crollare, incandescenti, tra nuvole di polvere e di fumo. Viktoria, Vika per gli amici, vive in Italia da anni: è sposata con Marco e hanno un figlio. Abitano a Eboli, ma dall'inizio della guerra è rimasta intrappolata per un mese in Ucraina....

